Максим Артамонов На трассе в Пермском крае водитель насмерть сбил дорожного рабочего Полиция проводит проверку Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Пермскому краю

На трассе Кунгур—Соликамск 26 ноября автомобиль «ВАЗ-2112», которым управлял 25-летний водитель, насмерть сбил дорожного работника. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Управление ГИБДД по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что ДТП случилось около 10:40, когда автомобиль двигался в сторону Губахи и не справился с управлением.

В результате заноса машина наехала на 44-летнего мужчину, работавшего на левой стороне проезжей части. После аварии дорожный работник погиб на месте.

По факту случившегося полиция начала проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия.

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