Сотрудники Пермской краевой службы спасения эвакуировали замерзающих на водоёме лебедей Птицы не могли улететь самостоятельно Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края

Поисково-спасательная группа Пермской краевой службы спасения эвакуровала трёх лебедей в деревне Хмели. Птицы находились на очистных прудах ТЭЦ-9 и не могли улететь. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на в пресс-службу министества территориальной безопасности Пермского края.

В ведомстве уточнили, что операция по спасению представителей семейства утиных прошла днём 25 ноября.

Фото: пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края

Спасатели добрались до ослабленных птиц, передвигаясь со страховкой по тонкому льду, а затем на руках вынесли их на берег и передали орнитологам.

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