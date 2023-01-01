Андрей Стрельцов «Парма» одержала победу в Саратове Это пятая победа пермской команды в чемпионате Поделиться Твитнуть

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» в Саратове баскетболисты «Пармы» обыграла местный БК «Автодор». Подопечные Евгения Пашутина праздновали победу со счётом 89-93. На площадке лучшими в этот вечер были Александр Платунов: 28 очков + 6 передач.

Би Джей Джонсон: 26 очков + 12 подборов + 2 перехвата и Айзея Риз: 24 очка + 8 передач + 3 перехвата.

Это пятая победа пермского клуба в 13 матчах сезона.

Следующий поединок пермская команда проведёт в Перми 30 ноября. Это будет старт «Пармы» в Кубке России. На стадии 1/8 финала соперником будет команда Суперлиги-1 «Динамо» (Владивосток).

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