Максим Артамонов
Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль жалобы многодетных семей из Добрянки
Более 200 семей получили неблагоустроенные земельные участки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело об обеспечении землей 200 многодетных семей в Добрянском округе. Руководителю следкома по региону Денису Головкину поручено представить доклад о промежуточных результатах проверки. Об этом сообщили в пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Ранее к Александру Бастрыкину поступило обращение через Информационный центр. Жители Прикамья пожаловались в ведомство, заявив о нарушении прав многодетных семей.
Как выяснилось, более 200 граждан льготников получили неблагоустроенные земельные участки в микрорайонах Добрянского округа Крутая Гора, Северный и Задобрянка под лесонасаждениями, без подъездных дорог и необходимых коммуникаций. В итоге свыше 230 многодетных семей не были обеспечены положенной по закону землёй. Жители обращались в профильные структуры, но результатов не принесли.
После публикация об этой проблеме в СМИ региональное управление СКР начало проверку.
Сейчас дело поставлено на контроль центральном аппарате СК. По итогам проверки руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин должен представить доклад о том, какое решение принято по её итогам.
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