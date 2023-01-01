Максим Артамонов Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль жалобы многодетных семей из Добрянки Более 200 семей получили неблагоустроенные земельные участки Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело об обеспечении землей 200 многодетных семей в Добрянском округе. Руководителю следкома по региону Денису Головкину поручено представить доклад о промежуточных результатах проверки. Об этом сообщили в пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Ранее к Александру Бастрыкину поступило обращение через Информационный центр. Жители Прикамья пожаловались в ведомство, заявив о нарушении прав многодетных семей.

Как выяснилось, более 200 граждан льготников получили неблагоустроенные земельные участки в микрорайонах Добрянского округа Крутая Гора, Северный и Задобрянка под лесонасаждениями, без подъездных дорог и необходимых коммуникаций. В итоге свыше 230 многодетных семей не были обеспечены положенной по закону землёй. Жители обращались в профильные структуры, но результатов не принесли.

После публикация об этой проблеме в СМИ региональное управление СКР начало проверку.

Сейчас дело поставлено на контроль центральном аппарате СК. По итогам проверки руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин должен представить доклад о том, какое решение принято по её итогам.

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