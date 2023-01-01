Максим Артамонов Пермьстат: средний возраст матери составляет 29 лет В прошлом году родилось более 23,2 тысячи детей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Пермьстата, в Пермском крае женщины рожают своего первого ребёнка в среднем в 29 лет. Всего за 2022 год в регионе родилось 23 245 детей. Из них 17 094 — в городской местности, 6151 — в сельской.

При этом 16 406 новорождённых появились на свет в браке, а 6839 детей — вне брака. Несовершеннолетние жительницы региона родили 222 ребёнка, а женщины 45-49 лет — 53-х детей.

Пермьстат

Разрыв по количеству родившихся мальчиков и девочек оказался небольшим — 11 828 и 11 417 соответственно.

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