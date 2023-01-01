Андрей Стрельцов «Кама» обыграла челябинское «Динамо» Чтобы выявить сильнейшего, командам понадобилось провести пять партий Поделиться Твитнуть

В чемпионате среди команд Высшей лиги «А» волейболисты «Камы» провели матч в Челябинске против местного «Динамо». Начало встречи осталось за подопечными Владимира Викулова. Они выиграли две партии 0:2 (18:25, 19:25), но хозяева площадки сумели отыграться, победив в двух следующих сетах 2:2 (25:17 и 25:20).

На тай-брейке всё решил стартовый отрыв пермяков в +2...+3 мяча, на котором в итоге волейболисты «Камы» всё же довели дело до победы — 12:15 и 2:3.

Сегодня, 26 ноября, команды проведут второй матч.

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