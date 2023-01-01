Максим Артамонов В спецоперации погиб наводчик стрелкового батальона из Прикамья Ильнур Аптуков У 44-летнего участника СВО остались две дочери Поделиться Твитнуть

В ходе российской спецоперации на территории Украины убили наводчика стрелкового батальона из села Брюзли Ильнура Аптукова. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Бардымского округа.

Ильнур Аптуков окончил Брюзлинскую школу. После этого учился в Бардымском профессиональном училище № 84. В 1997-1999 годах служил в армии в Ленинградской области, был командиром отделения радиолокационных станций метрового диапазона. 44-летний Ильнур воспитывал двух дочерей.

В августе этого года он заключил контракт и отправился в зону СВО, где был наводчиком стрелкового батальона. Ильнура Аптукова убили 19 ноября. Подробности не сообщаются.

Администрация Бардымского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

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