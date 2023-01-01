В Перми анонсировали снос 150 самовольно установленных гаражей Поделиться Твитнуть

Демонтаж гаражей в Мотовилихе

Администрация Перми

В Дзержинском районе Перми начался демонтаж самовольно установленных гаражей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В ведомстве пояснили, что администрацией района заключён муниципальный контракт с подрядчиком на выполнение работ по демонтажу и перемещению самовольно установленных и незаконно размещённых объектов. Уже убрано 14 самовольно размещённых гаражей по улицам Подгорной, Боровой и Крисанова.

Всего же запланировано убрать около 150 гаражей.

В мэрии добавили, что специалисты администраций всех районов города проводят регулярные обходы территории, выявляют факты нарушения земельного законодательства, установки незаконных движимых и недвижимых объектов. При выявлении незаконных объектов определяются их собственники, им направляют уведомление о добровольном демонтаже в течение трёх рабочих дней. Если этого не происходит, администрация района принимает решение о принудительном демонтаже.

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