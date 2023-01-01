Власти готовы заплатить за ремонт дороги до вокзала Пермь II 16,9 млн рублей Речь об участке улицы от площади Гайдара Поделиться Твитнуть

Стела в честь 250-летия Перми на площади Гайдара. Скриншот Яндекс. Карты

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявил открытый конкурс на поиск подрядчика на ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в Перми на участке от пл. Гайдара до вокзала Пермь II. Информация появилась на сайте госзакупок.

Победитель конкурса должен определиться 26 декабря 2023 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 16, 868 млн руб.

В техзадании сказано, что исполнителю предстоит отремонтировать участок дороги первой категории с 4 полосами движения протяженностью 0,52 км. Площадь проезжей части — 10 тыс. кв. м.

Тип покрытия — усовершенствованный капитальный (асфальтобетон).

Работы должны быть выполнены с 19 апреля по 30 июня 2024 года.

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