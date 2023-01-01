Власти готовы заплатить за ремонт дороги до вокзала Пермь II 16,9 млн рублей
Речь об участке улицы от площади Гайдара
ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявил открытый конкурс на поиск подрядчика на ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в Перми на участке от пл. Гайдара до вокзала Пермь II. Информация появилась на сайте госзакупок.
Победитель конкурса должен определиться 26 декабря 2023 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 16, 868 млн руб.
В техзадании сказано, что исполнителю предстоит отремонтировать участок дороги первой категории с 4 полосами движения протяженностью 0,52 км. Площадь проезжей части — 10 тыс. кв. м.
Тип покрытия — усовершенствованный капитальный (асфальтобетон).
Работы должны быть выполнены с 19 апреля по 30 июня 2024 года.
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