Андрей Стрельцов «Звезда 2005» завершает сезон на четвёртом месте В завершающем матче чемпионата пермские футболистки обыграли соперниц из Рязани Поделиться Твитнуть

ФК «Звезда-2005»

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» в заключительном матче последнего этапа Суперлиги встречался в Перми с «Рязанью-ВДВ. Игра прошла под диктовку подопечных Елены Сусловой.

На 8 минуте Анастасия Акимова открыла счёт в матче. ​ Автором второго гола стала София Шишкина. Под конец первого тайма отличилась Елизавета Сергейчик. Уже на исходе встречи гости один мяч отыграли. В итоге победа «Звезды-2005» со счётом 3:1.

По итогам сезона пермский клуб набирает 27 очков и занимает 4 место в Суперлиге.

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