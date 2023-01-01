В ДТП с грузовым автомобилем под Нытвой погибли два человека Поделиться Твитнуть

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В субботу, 25 ноября, в Пермском крае произошло ДТП, в результате которого два человека погибли. Как передаёт ВЕТТА, согласно информации от краевой госавтоинспекции, инцидент произошел около 10:42 на федеральной трассе М7 «Волга» в Нытвенском округе Прикамья.

По данным ГИБДД, на 417 км трассы водитель автомобиля Renault Sandero потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем Mercedes. Водитель и пассажир Renault погибли на месте происшествия.

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