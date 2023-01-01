В Пермском крае установят штрафы за неправильный выгул собак Законопроект рассмотрят депутаты Заксобрания Поделиться Твитнуть

Фракция «Новые люди» краевого парламента внесла на рассмотрение Законодательного собрания Прикамья законопроект о внесении изменений в закон № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Суть инициативы — уточнить ответственность за содержание и выгул домашних животных на территории региона. В пояснительной записке сказано, что предлагаемый проект приводит региональное законодательство в соответствие федеральному.

В частности, в законе предложено прописать размеры штрафов за выявленные нарушения. Так, за отказ убирать за животными при выгуле в общественных местах их хозяин может быть оштрафован на 1-2 тыс. руб., за выгуливание собак без контроля со стороны владельца — на 1-3 тыс. руб., за выгул собак без поводка и намордника — на 2-3 тыс. руб., за выгул животных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — также на 2-3 тыс. руб. На эту же сумму могут быть оштрафованы родители ребёнка до 14 лет, выгуливающего животных, «требующих особой ответственности».









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