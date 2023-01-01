С начала года в Прикамье выявлено более 19 тысяч случаев хищения имущества Поделиться Твитнуть

За 9 месяцев 2023 года в Пермском крае зарегистрировано свыше 19 тыс. фактов, связанных с хищением и изъятием имущества. В структуре преобладают кражи и мошенничества. Доля преступлений против собственности составила порядка 60 %. Об этом было заявлено в прокуратуре края на координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона, посвященном вопросам противодействия преступности.

Также было отмечено, что с учётом развития коммуникационных технологий растёт и число преступлений, совершаемых с использованием сети Интернет.

По результатам обсуждения участниками координационного совещания определён комплекс практических мероприятий, направленных на повышение эффективности работы правоохранительных органов, а также межведомственного взаимодействия.

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