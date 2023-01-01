Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» сыграли вничью с питерским «Зенитом»
В шестом туре группового раунда SEHA — Gazprom League в пятницу, 24 ноября, встретились «Пермские медведи» и «Зенит». Матч прошёл в Перми и завершился с ничейным результатом 33:33.
Гости лучше выглядели в первом тайме. Они вели с преимуществом в четыре мяча. Однако во второй половине пермяки смогли отыграть отставание и получить очки за этот поединок.
В группы A, где выступают «медведи» лидируют ЦСКА и белорусский «Мешков-Брест». У лидеров по девять очков. На балл отстает «Зенит». У пермского гандбольного клуба четвертая позиция.
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