Алёна Бронникова Из-за работ по улице Крисанова движение транспорта переключат с шоссе Космонавтов на второстепенную дорогу Эта мера необходима для устройства подпорных стен Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В связи со строительством нового участка ул. Крисанова в Перми власти планируют в ближайшее время перенести движение транспорта с ш. Космонавтов на второстепенную дорогу в районе ведущихся работ. Об этом сообщило министерство транспорта Прикамья в соцсетях.

«Сейчас продолжаются работы по укрупнению элементов. В ближайшее время строители приступят к устройству подпорных стен. Для этого будет переключено движение транспорта с шоссе на второстепенную дорогу», — информирует пресс-служба ведомства.

Основным объектом первого этапа строительства дороги является путепровод, который пройдёт над ш. Космонавтов. Он позволит развести в разных уровнях транспортные потоки также по улицам Столбовой, Крисанова и Карпинского. Кроме этого, строители ведут работы по переустройству инженерных и коммунальных сетей. На данный момент почти завершено устройство ливневой канализации.

Министерство транспорта Пермского края

Окончание работ по строительству первого этапа ожидается в конце 2024 года. В планах построить основный ход дороги до конца 2025-го.

Министерство транспорта Пермского края





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