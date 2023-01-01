Алёна Бронникова Минприроды Прикамья выставило на продажу 32 лесосеки Аукцион состоится 15 декабря Поделиться Твитнуть

Черняевский лес

Константин Долгановский

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края объявило о проведении аукциона по продаже лесосек. Информация об этом появилась соцсетях ведомства.

Право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины общим объёмом 73 тыс. куб. м представители малого и среднего бизнеса смогут приобрести по 32 объектам. Участки находятся на территории Карагайского, Кишертского, Красновишерского, Кудымкарский, Пермского, Сивинского, Соликамского и Юсьвинского округов. Согласно опубликованным данным на платформе «Сбербанк-АСТ», начальная цена объектов варьируется от 255 тыс. до 4 млн руб.

Срок подачи заявок: с 27 ноября до 13 декабря 2023 г. Сам аукцион состоится 15 декабря.





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