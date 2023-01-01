Алёна Бронникова Здание кинотеатра «Авангард» в Березниках после реконструкции перейдёт театру На работы будут выделены средства из краевого бюджета Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Власти Пермского края выделят на реконструкцию здания кинотеатра «Авангард» в Березниках денежные средства из краевого бюджета. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил в своём telegram-канале, что после окончания работ его планируется передать местному драматическому театру.

«Кинотеатр "Авангард" — знаковое место для Березников. Он был закрыт из-за аварийности ещё в начале 90-х. Муниципалитет проводит реконструкцию своими силами, но этого не достаточно. Поможем завершить работы, выделим средства из краевого бюджета. Договорились, что после восстановления здание станет домом для Березниковского драматического театра — это пожелание самих горожан», — написал глава Прикамья.

Он добавил, что концепция нового пространства уже подготовлена. Согласно данным сайта ЕГРЗ, проектная документация по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард» для современного использования получила положительное заключение госэкспертизы 26 апреля 2026 года.

Застройщиком указано МАУ «Культурно-деловой центр г. Березники», техническим заказчиком — УКС. Проект разработала пермская компания ООО «Научный Проектно-Технологический Институт «ОРТЭКС».

Кинотеатр «Авангард» был построен в Березниках в 1932 году в формах архитектуры конструктивизма. Зрительный зал с хорошей акустикой рассчитан на 1 тыс. мест. В России было построено всего два таких кинотеатра, второй из них находится в Санкт-Петербурге. С высоты птичьего полёта здание выглядит как кинопроектор. Кинотеатр входит в реестр Центра охраны памятников архитектуры Пермского края.

Привести историческое здание в порядок и приспособить его для современных нужд КДЦ власти Березников планировали ещё в 2009 году. Планы администрации вызвали споры. Конкурс на разработку проектной документации был объявлен в 2011 году. Здание хотели отремонтировать с учётом современных требований. Тогда же местные общественники выступили против планируемых работ, они настаивали на необходимости сохранить объект в прежнем виде и ограничиться точным воспроизведением элементов конструкции и декора. Поиск подрядчика на выполнение работ был объявлен в 2014 году. Пермский общественник Денис Галицкий, будучи в то время членом Комиссии по землепользованию и застройке Перми, выразил мнение, что администрация Березников затеяла не просто реконструкцию, а фактический снос объекта с последующим возведением здания похожего на первоначальное.

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