Екатерина Артёмова С начала года из Пермского края переехали 47,8 тысячи человек Это на 4,7 тысячи человек меньше по сравнению с 2022 годом Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Пермьстат опубликовал данные о миграционных процессах в Пермском крае в январе-сентябре 2023 года. Миграционная ситуация в регионе в этот период характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших: покинули Прикамье 47 839 чел., приехали в край 46 205 чел. Миграционный отток составил 1634 чел.

Большинство людей, уехавших из Пермского края за первые три квартала этого года, переехали в пределах России — 45 744 чел. Чаще всего в качестве нового постоянного места жительства пермяки выбирали регионы Уральского, Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов. В числе наиболее привлекательных территорий — Московская область, Краснодарский край и Ленинградская область.

За рубеж уехали 2095 чел., из них 1637 чел. — в страны СНГ, в основном в Таджикистан (623 чел.), Армению (225 чел.) и Киргизию (200 чел.). Ещё 458 чел. перебрались в государства дальнего зарубежья, здесь наибольший отток населения зафиксирован в Индию, Германию и Израиль.

Большую часть тех, кто переехал в Пермский край, составляют жители других регионов РФ — 44 183 чел., из них 35 879 чел. приехали из других субъектов Приволжского федерального округа. Из-за границы в Прикамье прибыли 2022 чел., в основном это жители Таджикистана (1171 чел.).

В январе-сентябре 2022 года миграционный отток из Пермского края составил 4368 чел.: тогда в регион приехали 48 200 чел., а выехали за его пределы 52 568 чел.





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