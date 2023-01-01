Президент присвоил директору пермской школы звание "Заслуженный учитель РФ" Поделиться Твитнуть

Екатерина Охотникова

Министерство образования Пермского края

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 14 педагогам страны почётного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Среди них оказалась директор пермской школы №146 и учитель географии Екатерина Охотникова. Она удостоена звания «за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу».

Как сообщили в пресс-службе краевого минобра, Екатерина Охотникова работает в образовании 30 лет. Имеет высшую квалификационную категорию и ряд наград. Является автором двух публикаций в федеральных профизданиях. В 2017 году победила на конкурсе лучших учителей России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.