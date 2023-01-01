Екатерина Артёмова Потребность в работниках в Прикамье выросла на 5,1% Больше всего вакансий открыто на обрабатывающих предприятиях Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Численность принятых на работу в Пермском крае в III квартале 2023 года составила 49,6 тыс. чел., что на 29,6% больше, чем во II квартале этого года. Такие данные приводит Пермьстат. Доля приёма на дополнительно введённые рабочие места в общей численности принятых работников составила 3,8%, снизившись на 1,6 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом.

По разным причинам из организаций региона выбыли 46,6 тыс. работников. Это на 6,5% меньше, чем во II квартале. Большая часть из них (79,4%) уволились по собственному желанию. Основная часть уволившихся по собственному желанию сотрудников (19,1%) трудилась на обрабатывающих производствах. Минимальная текучесть наблюдается в организациях, занимающихся предоставлением прочих видов услуг (0,1%).

По сведениям самих организаций, к концу III квартала на вакантные рабочие места требовалось 33,1 тыс. чел., что на 5,1% превышает потребность в сотрудниках во II квартале. Большая часть вакансий образовалась на обрабатывающих предприятиях — 26,9% всех вакансий.





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