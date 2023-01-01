Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 24 ноября по 1 декабря Поделиться Твитнуть

Последняя осенняя неделя богата музыкальными событиями: очередной концерт из цикла Fiori musicali, концерт классической музыки, «Модные клавиши» и даже музыкальный «Оскар»! Кроме того – бенефис солиста Пермской оперы Владимира Тайсаева и концерт победителей конкурса-фестиваля «Новый фолк». Ещё более многочисленны театральные премьеры: ТЮЗ приглашает на «Новую историю Страны Оз», кукольный театр – на «Цветик-Семицветик», в «Сцене-Молот» пройдёт премьера оперы «Серёжа очень тупой», на сцене Театра-Театра – гастроли Российского академического Молодёжного театра, а в Березниках – театральный фестиваль «Камский».

Однако главное событие на сей раз относится к сфере кинематографа…

В Перми с 24 по 26 ноября пройдёт фестиваль молодых кинематографистов и видеолюбителей «Радуга Прикамья» (18+).

В этом году в отборочную комиссию фестиваля пришло 100 заявок из разных городов и сёл Пермского края, в шорт-лист фестиваля вошли 35 работ молодых профессионалов и любителей из Перми, Березников, Чайковского, Добрянки, Усть-Гаревой, Усть-Кишерти и Усть-Качки. Жюри выберет лучшие работы в номинациях «Игровой фильм», «Документальный фильм», «Анимационный фильм» и «Неформат».

В программе фестиваля – мастер-классы членов жюри, внеконкурсная программа «Первый экран», где кинематографисты смогут получить первые отзывы зрителей, премьерные показы фильмов студентов Пермской киношколы – 15 начинающих кинематографистов сняли четыре игровых фильма, увидеть которые можно будет 25 ноября в 19:30, и многое другое.

Открытие фестиваля состоится 24 ноября в 19:00. После торжественной части зрителей ждёт спецпоказ фильма Софьи Мелединой «Миттельмарш» (16+) – яркий кинодебют 2022 года, картина о молодости, любви и культурной революции. После показа состоится обсуждение фильма с режиссёром.

25 ноября в 14:00 – мастер-класс киноведа, продюсера анимационного кино Алёны Сычёвой «Жизнь фильма после премьеры» (16+). Слушатели мастер-класса узнают, в чём смысл участия в фестивалях, где и как подать заявку на участие, кому и каким образом стоит показывать своё кино и многое другое.

Посетить фестиваль «Радуга Прикамья» можно бесплатно и без предварительной регистрации. Подробное расписание показов и мастер-классов можно найти в группе фестиваля «ВКонтакте».

Последний день фестиваля, 26 ноября, станет последним днём работы «Пермской синематеки»» в помещении киноцентра «Премьер».

Киноцентр «Премьер», 24 – 26 ноября

В Березниках пройдёт большой юбилейный фестиваль региональных театров «Камский» (0+). Торжественное открытие состоится 30 ноября в 18:00. Лысьвенский театр драмы им. Анатолия Савина покажет премьерный спектакль сезона «То самое» (12+), предлагающий отправиться в путешествие в детство и вспомнить, как мы изучали этот невероятный мир, чтобы понять, кто мы сегодня. На следующий день, 1 декабря, в 19:00 камерный театр «Доминанта» из Губахи представит постановку «Двое из микроволновки» (12+, от 14 лет), созданную по тексту повести Виктора Пелевина.

В афише фестиваля и спектакль, вошедший в long list «Золотой маски-2024» – «Трагедия о короле Ричарде III» (18+) Березниковского драматического театра по шекспировской классике, «Философские сказки» (12+) по мотивам произведений Сергея Козлова из цикла про Ёжика и многие другие постановки. Пока зрители будут знакомиться с творчеством гостей из разных театров, актёры из каждого приглашённого коллектива будут участвовать в подготовке театральных эскизов по поэтическим текстам вместе с тремя режиссёрами из разных уголков России. Руководить лабораторией будет эксперт «Золотой маски» Александр Вислов. Специальными гостями станут известные театральные критики, которые вместе со зрителями будут обсуждать спектакли после показов.

Березниковский драматический театр, с 30 ноября по 4 декабря

В рамках фестиваля «Золотая Маска» в Перми» пройдут гастроли Российского академического молодёжного театра (Москва). Зрители увидят два спектакля: 28 и 29 ноября будет показан «Сын» (18+) – лауреат премии «Золотая Маска» (2022 год, «Лучшая мужская роль второго плана» – Александр Девятьяров), а 1 декабря – спектакль «Душа моя Павел» (16+) по роману Алексея Варламова, вошедший в long list «Золотой Маски» 2023 года.

Театр-Театр, 28 и 29 ноября и 1 декабря в 19:00

В ТЮЗе состоится премьера мюзикла «Новая история Страны Оз» (6+) в постановке Константина Яковлева – продолжения знаменитой сказки, в котором встретятся всем знакомые Страшила, Железный дровосек и Лев и новые герои, среди которых ведьма Момби и её воспитанник Тип.

Пермский театр юного зрителя, 1 декабря в 12:00 и 16:00

Юных зрителей ждёт и премьера спектакля Дмитрия Вихрецкого в жанре музыкальной феерии о настоящих мечтах нового поколения по мотивам сказки Валентина Катаева «Цветик-семицветик» (6+). Действие происходит в торговом центре, мальчишки вместо Северного полюса будут играть в лазертаг, а девчонки захотят стать блогерами. По признанию создателей, спектакль «Цветик-семицветик» – это история о взрослении, когда на смену бесконечным желаниям приходит осознание своей ответственности и стремление помогать ближним. Цветок с радужными лепестками – не просто магический предмет, но метафора выбора, когда мы можем совершать чудо во имя других.

Пермский театр кукол, 29 и 30 ноября в 19:00

Ещё одна премьера пройдёт в «Сцене-Молот» – там зрители увидят камерную оперу Владимира Раннева для пяти солистов и оркестра бытовой техники «Серёжа очень тупой» (16+) по одноимённой пьесе Дмитрия Данилова. Действие происходит в обычной городской квартире, избыточно заставленной разнообразной бытовой техникой. При появлении странных курьеров, которые привезли программисту Серёже таинственную посылку, эта техника чудесным образом оживает и обретает самостоятельное существование, свой в буквальном смысле голос – то ли она «подпевает» курьерам, то ли наоборот, о чем-то предупреждает главного героя...

Театр «Сцена-Молот», 26 ноября в 19:00

"Сережа очень тупой"

Театр-Театр

Пермский иммерсивный театр и лаборатория-театр «Открытый код» представляют документальный спектакль-диптих «Кузнецов. Фотоистория города» (12+). Это два одноактных спектакля, объединённых одним героем — известным фотолетописцем Перми Матвеем Кузнецовым, автором знаменитых военных фотографий «Банка варенья», «Портрет Вали Кусакина», а также городской фотохроники – панорамных снимков Перми начала XX века и фотоснимков строительства города в советское время.

Центр городской культуры, 27 и 28 ноября в 19:00

Арт-пространство «Другая квартира», 30 ноября 19:00

Ещё одно театральное событие – ночная экскурсия-концерт Альберта Макарова (18+). Ведущий артист Театра-Театра приглашает гостей в путешествие по ночному театру, в финале которого участники экскурсии окажутся на небольшом ламповом концерте и, устроившись на мягких пуфиках в верхнем фойе, встретят новый день с видом на ночную Пермь.

Фойе Театра-Театра, 30 ноября в 23:59

На этой неделе пройдёт очередной концерт из цикла Fiori musicali (12+) – нового проекта «Триумфа», органных концертов в атмосфере церквей Перми. Проект назван в честь сборника сочинений для органа Джироламо Фрескобальди (1635). В этот раз выступит студентка четвёртого курса кафедры органа и клавесина МГК им. Чайковского Екатерина Табакова.

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии, 25 ноября в 20:00

В рамках конкурса-фестиваля «Новый фолк» в Перми пройдёт сольный концерт фолк-проекта «Варья» (0+). Проект создан в 2021 году и был назван по именам участниц коллектива – Варвара и Марья. Девушки делают ставку на импровизационное прочтение обрядовых, колыбельных, любовных песен, причитаний, частушек, собранных в экспедициях по Пермскому краю. В песнях коллектива искренний и самобытный вокал сочетается с актуальной электронной мелодикой, и фольклор родного края становится актуальным и понятным современному слушателю.

Частная филармония «Триумф», 27 ноября в 19:00

фото: МАУК ПермьКонцерт

«Школа /Škola Crew» представит в Перми свой коллаборативный концерт классической музыки «Камерная музыка» (12+). В программе: Lachrymae для альта и фортепиано Бенджамина Бриттена, соната для виолончели и скрипки Мориса Равеля, «Итальянская сюита» для виолончели и фортепиано Игоря Стравинского, а также соната «Арпеджионе» Франца Шуберта (переложение для альта и фортепиано). Исполнение произведений сопровождается видеоартом, который художники проекта готовят специально для каждой программы.

Частная филармония «Триумф», 30 ноября в 19:00

С премьерой концертной программы в рамках абонемента «Модные клавиши» (6+) выступят лауреаты международных конкурсов солистка Пермской краевой филармонии Евгения Камянская (орган), заслуженный работник культуры России Людмила Дробышева-Разумовская (фортепиано), Ксения Комарова (фортепиано) и солистка Пермской оперы Наталья Кириллова (сопрано). В программе – оригинальные сочинения и переложения, написанные для дуэтов – органа и фортепиано, органа и голоса, а также для трио – голоса, органа и фортепиано. Прозвучит музыка Антонио Солера, Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Зигфрида Карг-Эллерта, Флора Петерса, Альфреда Грюнфельда, Ференца Листа.

Органный концертный зал, 26 ноября в 19:00

Ансамбль солистов 4SOULS из Санкт-Петербурга приглашает в мир киномузыки премии «Оскар» (6+). Знаменитые мелодии мирового кинематографа прозвучат в исполнении двух аккордеонов, баяна и ударных. Квартет 4SOULS представит необычную программу, в которой исполнение любимых саундтреков будет сопровождаться видеорядом из кадров известных фильмов: «Рокки», «Форест Гамп», «Интерстеллар», «Запах женщины», «Мадагаскар», «Игрушка», «Ла-Ла-Лэнд», «Джеймс Бонд: Спектр», «Терминатор» и других.

Органный концертный зал, 28 ноября в 19:00

В музыкальной гостиной Дома Мешкова состоится концерт солиста Пермской оперы Владимира Тайсаева «Разговор со счастьем» (6+). Прозвучат песни «Разговор со счастьем», «Песенка о капитане», «Чертово колесо», «Королева красоты», «Мои года – мое богатство», гусарская песня Никиты «Жженка», куплеты Сандро из оперетты Дунаевского «Золотая долина» и многое другое.

Дом Мешкова, 30 ноября в 19:00

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