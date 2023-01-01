Андрей Стрельцов «Молот» одержал 17-ую победу подряд В стартовом поединке домашней серии был повержен ХК «Рязань-ВДВ» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Хоккеисты пермского «Молота» начали очередную домашнюю серную игр в чемпионате ВХЛ. Соперником стал ХК «Рязань-ВДВ». Итог встречи 4:1 в пользу подопечных Павла Гусева.

В составе пермской команды отличились Роман Ивашов, Рауль Акмальдинов, Захар Земинов и Егор Манин.​

Это 17-ая победа подряд.​ На сегодня пермский хоккейный клуб расположился на второй строчке турнирной таблицы. В​ следующем домашнем поединке 25​ ноября, «Молот» принимает питерское «Динамо».

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