Андрей Стрельцов
«Молот» одержал 17-ую победу подряд
В стартовом поединке домашней серии был повержен ХК «Рязань-ВДВ»
Хоккеисты пермского «Молота» начали очередную домашнюю серную игр в чемпионате ВХЛ. Соперником стал ХК «Рязань-ВДВ». Итог встречи 4:1 в пользу подопечных Павла Гусева.
В составе пермской команды отличились Роман Ивашов, Рауль Акмальдинов, Захар Земинов и Егор Манин.
Это 17-ая победа подряд. На сегодня пермский хоккейный клуб расположился на второй строчке турнирной таблицы. В следующем домашнем поединке 25 ноября, «Молот» принимает питерское «Динамо».
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