Максим Артамонов В трёх муниципалитетах Прикамья продлят действие льгот для детей участников СВО Они будут действовать ещё минимум год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты дум в Елово, Чайковском и Березовке решили продлить срок действия льготы на бесплатное посещение муниципальных детских садов для детей из семей участников специальной военной операции до конца следующего года. Об этом сообщает telegram-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах».

В частности, в Чайковском городском округе бесплатно ходить в детский сад смогут 77 детей, в Берёзовке и в Елово — по три ребёнка.

Напомним, в начале марта этого года стало известно, что из бюджета Перми могут выделить 9,7 млн руб. для предоставления субсидий детским садам и школам. Деньги направят на льготы по освобождению от платы за присмотр и уход за детьми, родители которых являются участниками СВО.

Всего в перечень вошло 78 школ и детсадов. На получение льготы могут претендовать также те семьи, где член семьи попал под мобилизацию, и те, где военнослужащий решил отправиться на СВО добровольцем и подписал контракт.

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