ГК «Таврос» планирует модернизировать птицефабрику «Комсомольская» В ближайшее время будет разработан инвестиционный план развития предприятия Поделиться Твитнуть

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с руководством группы компаний «Таврос» (Республика Башкортостан). Недавно в состав группы вошла расположенная в Кунгурском районе Прикамья птицефабрика «Комсомольская» — ведущее предприятие по производству яиц в регионе.





В рабочем совещании приняли участие представители новых инвесторов в агропромышленный комплекс Пермского края — председатель совета директоров ООО «УК Таврос» Рустем Миргалимов, гендиректор компании Елена Лазаренко, а также управляющий директор АО «Птицефабрика «Комсомольская» Игорь Бельков.





Как сообщает пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края, ключевым вопросом для обсуждения стали стратегические планы развития птицефабрики «Комсомольская», увеличения производственных мощностей. Представители ГК «Таврос» сообщили, что в перспективе группа компаний планирует провести модернизацию предприятия. Рустем Миргалимов отметил, что Пермский край имеет большой потенциал для развития.





«В целом для компании рассматриваем направление не только производства, но и логистики яйца. Сейчас мы проведём инвентаризацию и проработаем инвестиционный план развития предприятия», — пояснил он.





По словам Дмитрия Махонина, региональные власти заинтересованы в привлечении инвестиций в сектор агропромышленного комплекса края и готовы развивать систему поддержки отраслей АПК, в том числе птицеводческой. Он отметил, что расширение и модернизация мощностей птицефабрики позволит увеличить объём выпускаемой продукции и, в конечном итоге, стабилизировать цену товара для конечного покупателя.





«У сельскохозяйственной отрасли региона есть потенциал для роста, и мы уделяем особое внимание ее развитию. Это способствует созданию комфортной среды для проживания жителей малых и сельских территорий. Мы готовы оказывать господдержку по различным направлениям для развития агропредприятия в крае», — добавил губернатор.





По итогам встречи стороны договорились более детально обсудить инвестиционные вложения и планы развития предприятия, а также отдельно с министерством агропромышленного комплекса Прикамья проработать вопрос возможных мер господдержки.





Птицефабрика «Комсомольская» является крупнейшим предприятием по производству яйца в Пермском крае. Её продукция продаётся по всей стране под брендом «Здоровая ферма». За 2023 год предприятие планирует произвести 680 млн яиц. Рост объёмов производства по сравнению с 2022 годом составит порядка 3%.





Группа компаний «Таврос» была основана в 2011 году. Является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в Республике Башкортостан. На сегодняшний момент под контролем группы находятся 15 агропредприятий в области растениеводства, производства сахара, комбикормов, селекции свиней, столового яйца, мяса и его переработки.





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