Максим Артамонов В Пермском крае полицейские задержали автомобилиста, который скрывался от погони Мужчина семь раз проехал на красный свет, а затем устроил ДТП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Березниках водитель автомобиля «Шкода Октавия» после нескольких нарушений правил дорожного движения, которые заметили сотрудники ГИБДД, попытался скрыться от полиции, но в итоге устроил ДТП, врезавшись в служебный автомобиль. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Пермского края.

В ведомстве пояснили, что когда сотрудники полиции потребовали мужчину остановиться, он проигнорировал их требования и на большой скорости продолжил движение. Скрываясь от погони, он семь раз проехал на запрещающий сигнал светофора. В ходе преследования по ул. Парижской Коммуны у дома № 16 мужчина врезался в служебный автомобиль «Лада Гранта», после чего покинул место ДТП.

Позже автомобиль нарушителя нашли в Добрянке. Увидев сотрудников ГИБДД, мужчина выбежал из машины и попытался скрыться пешком, но его догнали и задержали. В отношении автомобилиста было составлено 13 протоколов об административном правонарушении.

Как выяснилось, 38-летнего мужчину уже лишали водительских прав из-за отказа пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Сейчас его арестовали на 7 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.