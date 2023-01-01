МЧС: 24 ноября в Пермском крае возможны гололёд и изморозь Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Согласно данным Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в пятницу, 24 ноября, в Прикамье ожидаются неблагоприятные погодные условия. На дорогах может образоваться гололёд, а на проводах — изморозь. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на регуправление МЧС.

В министерстве предупредили, что ухудшение погоды может привести к обрывам линий электропередачи и авариям на системах ЖКХ.

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