Алёна Бронникова В Краснокамске отремонтируют крышу самого протяжённого дома в крае Здание состоит из 26 подъездов Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

В Пермском крае отремонтируют крышу самого протяжённого многоквартирного дома, который находится в Краснокамске, на проспекте Мира, 9. Об этом сообщила пресс-служба краевого Фонда капитального ремонта (ФКР).

На данный момент подрядчик найден, контракт на проведение работ в рамках краевой программы капремонта заключён. По информации организации, работы включают в ебя обновление всех элементов кровли. В том числе, будет заменён насыпной утеплитель на минераловатные плиты повышенной жесткости, вместо волнистых кровельных листов на уложат оцинкованные профлисты и установлены противопожарные люки. Кроме того, исполнитель произведёт монтаж нового кровельного ограждения и обработку деревянных конструкций огнебиозащитным составом.

На сайте госзакупок ФКР опубликовал конкурс на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту в двух домах региона. Одн из них находится в Перми на Корсуньской, 27, второй — в Краснокамске. Начальная цена контракта — 1,19 млн руб. Заявки принимаются до 27 ноября, электронный аукцион состоится 30 ноября.

Многоквартирный дом в Краснокамске по проспекту Мира, 9 является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения «Жилдом на 205 квартир». Построен был в 1938 году в стиле позднего конструктивизма, переходящего в сталинский ампир. Здание состоит из двух равных частей по четыре и пять этажей, всего в нём находится 26 подъездов.





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