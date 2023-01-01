В Пермском крае запущено производство оборудования для шельфовых и СПГ-проектов Инвестиции в проект составили 2,8 млрд рублей Поделиться Твитнуть

В городе Чайковский Пермского края компания «АльянсСпецМаш», входящая в консорциум «Бакс-Технология», запустила массовое производство технологического оборудования для сжиженного природного газа (СПГ) и шельфовых проектов. Об этом информирует пресс-служба Фонда развития промышленности (реализация проекта осуществлена при поддержке ФРП).

Общая сумма инвестиций в проект составила 2,8 млрд руб., из которых 1,6 млрд были предоставлены Фондом в виде льготного займа.

Новое предприятие будет выпускать комплектующие для воздушных охладительных аппаратов, соединительные элементы трубопроводов, а также ёмкостное оборудование. Годовой объем производства составит до 6 тысяч тонн продукции. При этом все сырье и комплектующие поставляются от российских производителей. Реализация проекта позволит сократить импорт компонентов в сегменте воздушных охладительных аппаратов до 85%, в соединительных элементах трубопроводов — до 71%, а в ёмкостном оборудовании — до 6,3%.

Главными потребителями выпускаемого оборудования будут компании «Новатэк» и «Газпром». Продукция из Пермского края будет использоваться при реализации ряда крупных СПГ-проектов России, таких как газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге, «Сахалин-2» (3 линия), «Владивосток-СПГ», «Штокман-СПГ» и другие.

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