Алёна Бронникова Пермский бизнесмен потерял ночью в Санкт-Петербурге больше миллиона рублей Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермского бизнесмена, улетевшего на отдых в Санкт-Петербург, опоили и обокрали местные путаны. За ночь они вывели с его карты более 1 млн руб.

По информации telegram-канала Ural Mash, компания 45-летнего Александра занимается установкой вентиляции для больниц и общежитий. После участия в госзакупках бизнесмен решил взять отпуск и отправился в Санкт-Петербург. Вечером он заказал в свой номер двух девушек по вызову.

Гостьи предложили ему выпить, после чего бизнесмен почувствовал себя плохо, однако согласился на их предложение пригласить подругу. Третья девушка пришла не одна, а в компании мужчины по имени Самид. Александра это не смутило, и он продолжил выпивать, пока не уснул.

«Пришёл в себя в пустом номере, сел искать билет на самолёт. В онлайн-банке его ждал сюрприз — туча переводов, покупка сумки за 428 тыс. руб. в ЦУМе. На счету осталось около 300 тыс. — приложение не дало вывести их из-за лимита», — сообщает Ural Mash.

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы, устанавливаются все детали. Ведутся поиски девушек, Самид задержан. Пермяк уверен, что ему что-то подмешали в напитки. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.