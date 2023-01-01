Прикамский производитель глюкофонов уличён в недобросовестной конкуренции Ему грозит штраф Поделиться Твитнуть

В УФАС обратился пермский производитель музыкальных инструментов с заявлением о недобросовестной конкуренции со стороны компании из Чернушки. Антимонопольщики провели проверку и подтвердили факт нарушения закона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Началось всё с того, что пермский производитель глюкофонов обнаружил в соцсети предложения о продаже аналогичных музыкальных инструментов чернушинского конкурента, на товарах которого было изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком заявителя.

Пермский производитель зарегистрировал товарный знак, изображённый на глюкофонах собственного изготовления, в 2019 году. Производитель из Чернушки изготавливает музыкальные инструменты с 2021 года. При этом пермский предприниматель не предоставлял право использовать свой товарный знак другим производителям музыкальных инструментов.

Пермское УФАС пришло к выводу, что предприниматель из Чернушки изготавливал и продавал глюкофоны с изображением обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком конкурента и без его согласия, получая преимущества на товарном рынке, что может причинить убытки правообладателю.

Такие действия, пояснили в управлении, являются недобросовестной конкуренцией, запрещенной Законом о защите конкуренции.

Предпринимателю грозит штраф.

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