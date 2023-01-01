В Пермском крае выросли цены на дизельное топливо Цены на бензин не изменились Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае цена на дизельное топливо за неделю выросла на 20 коп. за литр — до 63,86 руб. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные Росстата.

Цены на бензин на 20 ноября остались такими же, как и семь дней назад. Литр А-92 стоит 49,75 руб., АИ-95 — 54,18 руб., АИ-98 — 67,69 руб. Средняя цена бензина — 54,88 руб.

Для сравнения: средняя цена бензина в ПФО — 52,91 руб., в России — 54,71 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.