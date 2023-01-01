В Пермском крае осуждена педагог школы за покушение на хищение денег у семьи ученика Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Нытвенском районном суде Пермского края оглашён приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении педагога-психолога одного из образовательных учреждений округа. Она признана виновной в покушении на мошенничество, совершённом с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что подсудимая в сентябре 2022 года разработала мошенническую схему и с её помощью пыталась завладеть 500 тыс. руб. у родителей одного из учеников. Женщина сообщила матери ребёнка о том, что подросток избил одноклассницу, и она должна передать документы о его проступке в отдел полиции. При этом педагог сообщила, что может умолчать о ЧП за вознаграждение.

На самом деле подросток был непричастен к противоправным действиям. Также выяснилось, что психолог в любом случае не могла реализовать задуманное, поскольку не могла влиять на принятие решения о возбуждении уголовного дела или на иные процессуальные действия правоохранительных органов.

Суд назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

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