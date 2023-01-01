Максим Артамонов В Перми организован сбор новогодних подарков для детей-сирот Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Как сообщают основатели благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Дедморозим», в Пермском крае стартовала ежегодная акция по сбору новогодних подарков подопечным детдомов — письма Деду Морозу. За 15 лет существования эта новогодняя затея стала доброй традицией, объединяющей пермяков для исполнения заветных желаний детей-сирот с тяжёлыми заболеваниями.

Все подарки, собранные пермяками, будут отправлены воспитанникам Рудничного и Осинского детских домов-интернатов.

«Письма Деду Морозу от воспитанников интернатов для сирот с инвалидностью не всегда похожи на желания других ребят, в этом их особенность и важность. В письмах можно увидеть развивающие музыкальные игрушки, тактильные книги или средства по уходу — многие дети не могут рассказать о своих мечтах, от их имени пишут воспитатели или няни, думая о том, как сделать жизнь маленького человека более счастливой, яркой и комфортной, такие подарки обычно связаны с заботой или развитием. Главное в каждом письме — реальная потребность. Если исполнить такое желание, то оно будет радовать и поддерживать ребёнка весь год», — рассказала директор фонда «Дедморозим» Надежда Ли.

Сейчас на сайте благотворительного фонда размещено уже более 200 писем Деду Морозу — по количеству подопечных в интернатах.

Чтобы помочь детям исполнить новогоднее желание, достаточно выбрать понравившееся письмо и закрепить за собой, оставив комментарий под ним. Затем приобрести соответствующий подарок и принести на общий сбор, который состоится 16 и 17 декабря с 10:00 до 18:00 в штабе «Дедморозим» (ул. Данщина, 6а).

Также можно помочь, оплатив новогоднее чудо на сайте фонда в разделе «Как оплатить желание» или в приложении «Сбербанк Онлайн»: «Переводы и платежи» — «Остальное» — «Дедморозим».

Все предложения или вопросы можно задать по телефону горячей линии «Дедморозим» 270-08-70.

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