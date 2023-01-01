Алёна Бронникова
Глава комитета Добрянской гордумы по вопросам ЖКХ сложил с себя полномочия
Причиной стало несогласие с политикой руководства округа
Депутат Добрянской городской думы Сергей Гладков принял решение покинуть должность по собственному желанию. Об этом 22 ноября сообщила местная газета «Зори Плюс».
Свой уход он объяснил в разговоре с журналистами как несогласие с политикой администрации и внутренними разногласиями в депутатском корпусе. «Очень тяжело решать проблемы, когда нет взаимопонимания и взаимовыручки», — прокомментировал депутат.
На сегодняшнем заседании гордумы его отставку поддержало большинство депутатов. Выборы нового состава состоятся в сентябре 2024 года.
Сергей Гладков был выдвинут от партии «Единая Россия» по избирательному округу № 12. В Добрянской думе он возглавлял постоянный комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры.
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