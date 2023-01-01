Алёна Бронникова Глава комитета Добрянской гордумы по вопросам ЖКХ сложил с себя полномочия Причиной стало несогласие с политикой руководства округа Поделиться Твитнуть

Единый портал избирательных комиссий Пермского края

Депутат Добрянской городской думы Сергей Гладков принял решение покинуть должность по собственному желанию. Об этом 22 ноября сообщила местная газета «Зори Плюс».

Свой уход он объяснил в разговоре с журналистами как несогласие с политикой администрации и внутренними разногласиями в депутатском корпусе. «Очень тяжело решать проблемы, когда нет взаимопонимания и взаимовыручки», — прокомментировал депутат.

На сегодняшнем заседании гордумы его отставку поддержало большинство депутатов. Выборы нового состава состоятся в сентябре 2024 года.

Сергей Гладков был выдвинут от партии «Единая Россия» по избирательному округу № 12. В Добрянской думе он возглавлял постоянный комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры.





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