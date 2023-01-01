Алёна Бронникова Мошенники продают пермякам фальшивые билеты в театр оперы и балета С приближением праздников такие случаи могут участиться Поделиться Твитнуть

Пермский театр оперы и балета

Константин Долгановский

Жители Перми столкнулись с очередным видом мошенничества. На этот раз обманутыми оказались те, кто купил билеты в Пермский театр оперы и балета с рук, через интернет.

Как рассказали в самом театре, за последние две недели было уже несколько таких случаев. Ожидается, что с приближением декабря и новогодних спектаклей и концертов активность мошенников будет только увеличиваться.

«Во всех случаях сценарий один — билет электронный, куплен с рук. Дальше всё просто — создается несколько копий, которые продают доверчивым людям, и все они встречаются на входе в театр, где обнаруживается, что их билеты не действительны. Одним такой билет подарили, другие купили у кого-то на «Авито» или других платформах. Продавца, естественно, никто не видел, потому что он переслал билет по почте», — сообщает пресс-служба театра.

Сотрудники учреждения культуры просят пермяков быть бдительными, чтобы не испортить себе вечер, и покупать билеты только в официальных местах продажи, указанных на странице театра в интернете. Не рекомендуется приобретать билеты на сайтах, которые отсутствуют в списке по ссылке, или в других подозрительных источниках. Желательно воздержаться от покупки электронных билетов с рук у незнакомых людей.

Также отмечается, что сотрудники театра не согласовывают детали заказа с личных страниц в социальных сетях, и безопаснее всего связаться с ними через официальные сообщества, сайт, direct театра, чат или по телефону +7 (342) 212-30-87. Кроме того, не стоит публиковать фото своего билета в интернете, так как злоумышленники могут скопировать штрих-код и воспользоваться им.

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