Максим Артамонов В краевом минприроды объяснили происхождение жёлтого снега на улицах Перми Он не опасен для здоровья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня жители Пермского края обратили внимание, что снег на улице приобрёл необычный жёлтый оттенок. Пользователи соцсетей делились фотографиями из разных районов Перми. Как пояснили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, причиной такого явления стал мощный циклон, пришедший в Прикамье.

Циклон принёс с собой не только снег, но и песок из пустынь и других территорий Средней Азии, особенно из Казахстана, сообщили в пресс-службе краевого минприроды.

Несмотря на необычный цвет, специалисты уверяют, что снег не опасен для здоровья и окружающей среды.

«Это всего лишь интересное природное явление, которое мы можем рассматривать и наслаждаться замечательными фотографиями», — отметили в минприроды.

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