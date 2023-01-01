Пермского финансиста Леонида Морозова наградили Патриаршей грамотой Поделиться Твитнуть

Первый заместитель гендиректора ИК «Финдом» Леонид Морозов награжден Патриаршей грамотой за подписью патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Награду Леониду Морозову вручил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Он также поблагодарил Морозова за помощь, которую финансист на протяжении многих лет оказывает Пермской епархии.

Леонид Морозов работает в должности заместителя гендиректора ИК «Финдом» с июля 2017 года. С 2014 года по январь 2017-го был вице-премьером — министром экономического развития Пермского края, а до этого — заместителем председателя правления банка «Урал ФД».

Отметим, что Патриаршими грамотами награждаются «в благословение за усердные труды во славу Святой Церкви». Награждение производится главой Русской православной церкви по ходатайству епархиального архиерея.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.