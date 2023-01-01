Екатерина Артёмова Соликамский магниевый завод запустит новый производственный комплекс Сейчас идёт его проектирование Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) планирует создать новое разделительное производство. Об это на международном форуме «Цветные металлы России и СНГ» сообщил директор по инвестициям и развитию предприятия Александр Степанов.

На заводе пояснили, что запустить новое производство решено в целях обеспечения сырьевого суверенитета РФ и растущего спроса со стороны участников внутреннего рынка. Сейчас идёт разработка технологии, ведётся проектирование будущего комплекса. Предполагается, что он обеспечит полное импортозамещение для российской промышленности, а также позволит создать новые рабочие места.

«Российская промышленность получит неодим, празеодим, лантан и церий. Также мы восстановим полную производственную цепочку и будем выпускать металлический тантал в слитках. Это позволит нашим смежникам осуществлять дальнейшую переработку тантала в различные формы проката и порошков для российской электронной промышленности», — цитирует Александра Степанова пресс-служба СМЗ.

Cоликамский магниевый завод — единственный в РФ производитель ряда редкоземельных металлов. По данным предприятия, сегодня оно обеспечивает производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 75% магния и 3-4% титана.

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