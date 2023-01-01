Пермский благотворительный фонд «Берегиня» запустил новогоднюю онлайн-акцию Каждый может помочь пациентам детского онкоцентра пройти реабилитацию Поделиться Твитнуть

Пермский фонд «Берегиня» запустил к Новому году благотворительную онлайн-акцию «Назад в детство». Через специально созданный сайт, оформленный в новогоднем ретро-стиле, каждый желающий может внести пожертвование для пациентов детского онкоцентра на реабилитацию после лечения.

Директор фонда Татьяна Голубаева на посвящённой новому проекту пресс-конференции, которая состоялась 22 ноября, отметила, что люди с большей готовностью направляют средства на лечение тяжёлых заболеваний, чем на постоперационную адаптацию. Однако этот период не менее важен для полного выздоровления, чем само лечение.

После длительного периода, проведённого в стационаре, детям бывает трудно общаться со сверстниками, с членами семьи, у них могут появиться проблемы с учёбой и страх рецидива. «Берегиня» в рамках программы «Лига чемпионов» для них организует встречи с психологами, семейные консультации и выездные реабилитационные смены в детских лагерях. В прошлом году, например, психолого-социальную реабилитацию прошли 12 семей и 248 детей вместе с братьями и сёстрами.

Фонд постоянно ищет новые способы привлечения средств для помощи детям с тяжёлыми заболеваниями. Согласно статистике, наибольший объём пожертвований (на 62-72% выше) приходится в предновогодний период, когда люди находятся в ностальгическом настроении и стремятся наполнить праздник особым, добрым смыслом. Так, в среднем каждый месяц в 2022 году в фонд поступала сумма около 1,5 млн руб., а в декабре на 67% выше — 2,5 млн руб. В связи с этим, акцию было решено запустить перед Новым годом, и руководство фонда планирует сделать её ежегодной.

Благодаря онлайн-акции помочь детям из Пермского края сможет житель любого региона, на любую сумму. Вырученные деньги пойдут, например, на приобретение красок для мастер-класса реабилитационной смены «Переменка», настольной семейной игры или проживание в реабилитационном лагере для семьи ребёнка, прошедшего лечение от рака. Принять участие в акции можно с ноября по январь на сайте назадвдетство.рф





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