Пермское УФАС оштрафовало нарушителей законодательства о рекламе на 4,6 млн рублей Ведомство подвело итоги работы за 9 месяцев Поделиться Твитнуть

За 9 месяцев 2023 года в Пермское УФАС поступило 221 заявление о нарушении законодательства о рекламе и о недобросовестной конкуренции в отношении хозяйствующих субъектов. Это на 3% меньше по сравнению с АППГ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за период было возбуждено два дела по признакам недобросовестной конкуренции и 68 дел о нарушении закона о рекламе (26 — в результате рассмотрения обращений, 42 — по инициативе управления). Чаще всего нарушения обнаруживались в рекламе медицинских и финансовых услуг.

Общая сумма штрафов, полученных за 9 месяцев 2023 года за нарушение законодательства РФ о рекламе составила 4,6 млн руб.

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