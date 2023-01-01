Максим Артамонов Глава Перми анонсировал кадровые изменения в администрации И пообещал вникать в каждую городскую проблему Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

В ходе прямого эфира, который 21 ноября состоялся в соцсети «ВКонтакте», глава Перми рассказал о своей работе на посту мэра и анонсировал обновление состава руководящих кадров городской админстрации.

Эдуард Соснин отметил, что первые три месяца на посту главы Перми были «самыми непростыми, которые когда-либо были в жизни».

«На предыдущей работе в министерстве больше работа была с аналитикой, цифрами, показателями. Здесь же работа больше связана с городским хозяйством, проблемными точками и, конечно же, работа с людьми. Самый большой приоритет, который я себе в своей работе ставлю, — буду развивать навыки эмпатии, вникать в каждую проблему», — заявил мэр.

Градоначальник рассказал, что каждый день читает комментарии под постами официальных ресурсов администрации и «ключевые новостные каналы города».

По мнению Соснина, глава Перми должен заниматься бытовыми вопросами, в том числе, проблемой с контейнерными площадками для мусора и несанкционированными свалками.

«Погружение в эти бытовые вопросы, решение этих важных для жителей вопросов и создаёт облик города, к которому мы все стремимся. Я буду заниматься этими локальными вопросами и проблемами, потому что это задача, которую я ставлю перед собой и перед городской администарцией», — пояснил он.

Чиновник также анонсировал кадровые измененения в администрации. По его словам, «команда будет и дальше формироваться».

«Кадровые изменения будут. Совсем недавно принял решение и поменялась команда в силовом блоке администрации города. Также следите за информацией. Изменения в команде точно будут», — сообщил мэр.

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