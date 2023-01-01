Максим Артамонов В Перми предпринимателя осудят за невыплату зарплаты Он задолжал 49 работникам более 2,1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Перми следком по региону закончил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, который обвиняется в невыплате заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следователей, с сентября 2021-го по апрель 2022 года индивидуальный предприниматель допустил частичную свыше трёх месяцев и полную свыше двух месяцев невыплату зарплаты 49 работникам на общую сумму более 2,1 млн руб.

При этом у бизнесмена на расчётных счетах были деньги и он имел реальную возможность выплатить своим работникам зарплату, считают в СК.

В ходе расследования уголовного дела предприниматель погасил долги в полном объёме. Также он выплатил работникам компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении и за задержку зарплаты.

В ближайшее время следователи направят уголовное дело в суд.

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