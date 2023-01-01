Максим Артамонов Депутаты одобрили выделение 134 млн рублей на оснащение трёх школ Решение было принято не единогласно Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

На пленарном заседании Пермской городской думы 21 ноября депутаты одобрили проект решения о продлении до 2026 года добровольных расходных обязательств по оснащению трёх школ средствами обучения и инвентарём. Речь идёт о корпусах школ № 55 им. Сивкова, школы № 146 с углублённым изучением математики, физики и информатики, а также о корпусе лицея № 3.

Общая сумма, которую предлагается направить на эти цели, составит более 134 млн руб. Так, в 2024 году на оснащение школы № 55 планируется направить 54,6 млн руб., в 2025-м для школы № 146 — более 26 млн руб., а в 2026-м на оснащение лицея № 3 — 54,6 млн руб.

По словам и.о. начальника департамента образования администрации Перми Екатерины Мальцевой, это школы, расходы на которые заложены на следующую трёхлетку в бюджете.

«Средства на приобретение и оснащение оборудованием и средствами обучения предусмотрены в проекте бюджета на 2024-2026 годы», — пояснила Мальцева.

С критикой проекта решения выступил депутат Сергей Медведев.

«Наши добровольные расходные обязательства на данный момент очень похожи на школьные поборы. Просто есть регламент того, что несёт на себе бюджет края, и это краевая задача. Почему мы берём на себя добровольное расходное обязательство? Почему край-то от этого отказывается? Я возмущён этим и в принципе буду голосовать против», — сказал парламентарий.

Однако решение всё же было принято большинством голосов.

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