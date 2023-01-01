Максим Артамонов
Депутаты одобрили выделение 134 млн рублей на оснащение трёх школ
Решение было принято не единогласно
На пленарном заседании Пермской городской думы 21 ноября депутаты одобрили проект решения о продлении до 2026 года добровольных расходных обязательств по оснащению трёх школ средствами обучения и инвентарём. Речь идёт о корпусах школ № 55 им. Сивкова, школы № 146 с углублённым изучением математики, физики и информатики, а также о корпусе лицея № 3.
Общая сумма, которую предлагается направить на эти цели, составит более 134 млн руб. Так, в 2024 году на оснащение школы № 55 планируется направить 54,6 млн руб., в 2025-м для школы № 146 — более 26 млн руб., а в 2026-м на оснащение лицея № 3 — 54,6 млн руб.
По словам и.о. начальника департамента образования администрации Перми Екатерины Мальцевой, это школы, расходы на которые заложены на следующую трёхлетку в бюджете.
«Средства на приобретение и оснащение оборудованием и средствами обучения предусмотрены в проекте бюджета на 2024-2026 годы», — пояснила Мальцева.
С критикой проекта решения выступил депутат Сергей Медведев.
«Наши добровольные расходные обязательства на данный момент очень похожи на школьные поборы. Просто есть регламент того, что несёт на себе бюджет края, и это краевая задача. Почему мы берём на себя добровольное расходное обязательство? Почему край-то от этого отказывается? Я возмущён этим и в принципе буду голосовать против», — сказал парламентарий.
Однако решение всё же было принято большинством голосов.
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