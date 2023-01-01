В результате ДТП в Пермском крае пострадали четыре человека Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае в результате дорожно-транспортного происшествия 20 ноября пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

Авария произошла на 300 км трассы Кунгур—Соликамск. Двигавшийся в направлении Соликамска 37-летний водитель автомобиля "Ауди" не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил наезд на бетонные блоки.

В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель и три пассажира: один 1993 г.р, и два молодых человека 2003 г.р. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы.

Установлено, что водитель не имел прав на управление транспортным средством.

Сотрудниками полиции по факту автоаварии проводится проверка.

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