Екатерина Артёмова Краевое минтарифов будет регулировать тарифы на подъездных железнодорожных путях Регулирование будет введено со следующего года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае будет введено государственное регулирование тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Согласно документу, регулирование будет введено с 1 января 2024 года. Осуществлять его будет министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

Ранее в Прикамье действовало регулирование тарифов на услуги по эксплуатации подъездных железнодорожных путей, в частности, на подачу и уборку вагонов, маневровую работу локомотивов. С 1 января 2022 года оно было прекращено.

В августе и октябре этого года в Торгово-промышленной палате Пермского края состоялись встречи, на которых был поднят вопрос о необходимости возврата к государственному регулированию тарифов. Поводом для обсуждения стало то, что после отмены регулирования цены на услуги существенно увеличились — рост составил до 220%, в результате чего возникли споры. По итогам встреч в ТПП был подготовлен проект приказа об утверждении порядка разработки и утверждения тарифов на услуги по эксплуатации подъездных железнодорожных путей.





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