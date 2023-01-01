«Метафракс Групп» примет участие в Пермском инженерно-промышленном форуме Поделиться Твитнуть

«Метафракс Групп» проведёт на VIII Пермском инженерно-промышленном форуме сессию «Метанол — топливо будущего», посвящённую вопросам достижения целей по углеродной нейтральности в рамках Стратегии социально-экономического развития России.

Участниками дискуссии о готовности российского рынка к новым вызовам в отношении внедрения альтернативных видов топлива станут представители органов власти, технологических компаний, предприятий — производителей метанола, транспортной и химической отраслей, научных институтов.

Эксперты поделятся результатами исследований и опытом применения метанола в качестве топлива в судовом, железнодорожном, автомобильном транспорте и для генерации электрической энергии. Применение метанола как топлива будет рассмотрено также и как мера поддержки российских производителей в условиях современной экономической конъюнктуры.

Кроме того, в рамках деловой программы форума эксперты «Метафракс Групп» представят опыт реализации федерального проекта «Профессионалитет» на базе Уральского химико-технологического колледжа в Губахе, обсудят с участниками рынка состояние и перспективы отрасли на XV ежегодной конференции «Минеральные удобрения», поделятся наработками по реализации стратегии устойчивого развития и ESG-инициатив, в том числе в сфере работы с молодёжью.

Пермский инженерно-промышленный форум состоится 29 ноября — 1 декабря в Перми на площадке «Пермь EXPO» (шоссе Космонавтов, 59). Форум проводится Правительством Пермского края и региональным Минпромторгом при поддержке крупнейших промышленных предприятий Прикамья. Планируется, что в форуме примет участие более 3000 руководителей и специалистов промышленного сектора России и других стран. Программа мероприятий и форма для регистрации участников форума — на сайте мероприятия.

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