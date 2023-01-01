Стенд «Уралхима» на выставке «Образование и карьера» посетили более 37 000 человек Поделиться Твитнуть

Группа «Уралхим» стала одним из ключевых участников выставки «Образование и карьера» в КВЦ «Пермь Экспо», завершившейся 19 ноября.

За четыре дня работы стенд «Уралхима» посетили более 37 000 жителей Перми и гостей города. Они смогли получить консультации по интересующим вопросам о подразделениях Группы, расположенных в Пермском крае. Чаще всего посетители стенда интересовались востребованными профессиями, возможностями прохождения производственной практики и оплачиваемой стажировки, а также наличием профильных учебных заведений.

Мария Момотюк, менеджер по образовательным проектам АО «ОХК «Уралхим»:

— К нашему стенду был большой интерес со стороны школьников и студентов. Миссия Компании «Мир без голода» близка молодежи: активным молодым людям важно осознавать, что они вносят вклад в решение глобальной проблемы. Посетители стенда стремились узнать, кем они могли бы работать в «Уралхиме». Мы помогали сориентироваться в образовательных треках по востребованным специальностям на всех ступенях, включая обучение прямо на наших предприятиях.

Большой интерес у гостей стенда вызвали мастер-классы «Сокровища Пермского моря» от «Уралкалия» и «Создание комплексных удобрений для комнатных растений» от «Уралхима», а также и викторина с вопросами на эрудицию в области естественных наук. За правильные ответы участники получали призы. Самые смелые с помощью очков виртуальной реальности спускались в калийную шахту и наблюдали за работой добывающих комбайнов.

Мария Николаева, стажер филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», студентка 4 курса ПГНИУ:

— Я рада пройти стажировку в «Уралхиме». Это отличная возможность набраться опыта работы в такой крупной компании. Впечатления самые положительные: старшие коллеги меня во всем поддерживают. Надеюсь, за эти три месяца мне удастся проявить себя и трудоустроиться здесь на постоянной основе.

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