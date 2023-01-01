Депутаты Пермской думы приняли в первом чтении бюджет города на 2024-2026 годы Окончательное приятие главного финансового документа планируется на декабрьской пленарке Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На сегодняшнем пленарном заседании Пермской городской думы депутаты приняли в первом чтении проект бюджета на 2024 год и на следующие два года. Второе чтение запланировано на 19 декабря, когда состоится последняя пленарка гордумы в этом году.

Проект бюджета был составлен с учётом восстановления экономических показателей на основе базового прогноза социально-экономического развития. С докладами по главному финансовому документу выступили целых три чиновника: глава Перми Эдуард Соснин, и.о. заместителя главы Перми Яна Фурман и председатель Контрольно-счётной палаты города Мария Батуева.

Согласно проекту, доходы бюджета на 2024 год составят почти 50,8 млрд руб., на 2025 год — более 49,2 млрд руб., на 2026 год — почти 49,8 млрд руб. Расходы бюджета на 2024 год запланированы в размере почти 50,3 млрд руб., на 2025 год — 48,7 млрд руб., на 2026 год — более 49,1 млрд руб. Для погашения муниципального долга предусмотрен профицит бюджета в размере 500-600 млн руб. ежегодно.

Структура доходов бюджета включает в себя налоговые и неналоговые доходы, которые в 2024 году составят 28,7 млрд руб., в 2025 году — 30,6 млрд руб., а в 2026 году — 32,5 млрд руб.

Проект бюджета предусматривает индексацию мер соцподдержки и увеличение расходов на приведение образовательных учреждений в нормативное состояние.

Основной объём средств в структуре расходов планируется выделить на образование — 21 млрд руб., дорожное хозяйство и транспорт — приблизительно 14,5 млрд руб., расходы на ЖКХ и благоустройство составят 6 млрд руб. Уменьшение расходов на сферу ЖКХ в следующие года связано с завершением комплексной благоустройства города.

Планируется осуществить бюджетные инвестиции на сумму 14 млрд руб. в течение 2024-2026 годов. Из этих средств 5,6 млрд руб. будет направлено на строительство и реконструкцию образовательных учреждений, 4,2 млрд руб. — на приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан, 1,5 млрд руб. — на комплексное развитие электротранспорта, 1,4 млрд руб. — на строительство коммунальной инфраструктуры и благоустройство. Также в бюджете предусмотрены средства на строительство пяти общественных центров.

Расходы на благоустройство города в следующем году составят 3,5 млрд руб. Для этого планируется привлечь значительный объём средств из краевого бюджета. Деньги направят на развитие общественных территорий, ремонт фасадов жилых домов, благоустройство набережной Камы от Перми I до Мотовилихинских заводов, а также на реализацию проекта «Зелёное кольцо». В проекте бюджета увеличено финансирование на ремонт пешеходных лестниц и переходов, обустройство остановочных пунктов и контейнерных площадок.

В конце пленарного заседания гордумы слово попросил Эдуард Соснин. «До второго чтения мы все замечания, поправки и депутатов, и контрольно-счётной палаты учтём, отработаем в рабочем режиме», — заявил глава Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.