Депутаты Пермской гордумы совершили рабочий выезд на объекты «Т Плюс» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской городской думы побывали с рабочим визитом на энергообъектах ПАО «Т Плюс» в Перми. В ходе выезда директор Пермского филиала энергокомпании Сергей Кругляков рассказал о работе предприятия и выполнении концессионного соглашения по развитию муниципального теплосетевого комплекса краевой столицы. Депутаты ознакомились с работой Оперативно-диспетчерской службы, побывали на одной из крупнейших станций города — Пермской ТЭЦ-6.

Как сообщил Сергей Кругляков, в рамках концессионного соглашения ведется работа по модернизации теплосетевого хозяйства. «На сегодня порядка 73% сетей в Перми старше 25 лет, 20% имеют возраст 10-25 лет и только 8% — до 10 лет. В 2024-2026 годах мы планируем переложить 170 км сетей, сократив средний возраст трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с 32 до 28 лет», — отметил он.

Заместитель главного инженера Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» по эксплуатации тепловых сетей Александр Ермакович отметил, что Оперативно-диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме. «В компании организован контроль за работой основного оборудования по всему городу. В режиме онлайн отслеживается режим работы больше 372 тепловых пунктов и 11 насосных станций. Такой мониторинг позволяет оперативно реагировать на любые сигналы о качестве услуг теплоснабжения», — рассказал он.

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями для депутатов имеет особое значение. «В этом году мы приглашали на Час депутата и представителей «Новогора», и коллег из «Т Плюс», выезжали на Чусовской водозабор. И вот сейчас на месте оценили работу ТЭЦ-6, а также диспетчерской службы Пермских тепловых сетей. Впечатления от выезда хорошие, специалисты свое дело знают, состояние имущества и хозяйственной базы также вопросов не вызывает. Вместе с администрацией и нашими партнерами из «Т Плюс» будем стремиться к тому, чтобы качество в пермской сфере ЖКХ неуклонно росло», — сказал Дмитрий Малютин.

«Компания будет предоставлять депутатам информацию об объектах, вошедших в двухлетний план ремонтных работ, в разрезе депутатских округов. Это очень пригодится для информирования жителей», — добавил заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов.

По итогам выезда была отмечена эффективность регулярных выездов депутатского корпуса на объекты «Т Плюс» и намечен план аналогичных мероприятий на 2024 год.





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