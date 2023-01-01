Максим Артамонов Пермский архитектор обеспокоен засыпкой русла Егошихи на Разгуляе Виктор Воженников обратился с письмом в администрацию Перми и попросил срочно принять меры Поделиться Твитнуть

Фото: Светлана Назаровская

Председатель правления Пермского регионального отделения Союза архитекторов России Виктор Воженников опубликовал на своей странице в соцсетях письмо, с которым он обратился к начальнику управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрию Андрееву. Заявление написано от имени краевой организации Союза архитекторов.

Воженников сообщает, что в пойме Егошихи между территорией завода Шпагина и объекта культурного наследия «Трамвайный мост» «проводится засыпка русла реки строительным мусором, поверху грунтом, вынимаемым со склона реки».

«НПД (научно-проектная документация — ред.) и ПД (проектная документация — ред.) отсутствуют, историко-культурная экспертиза не пройдена. Между тем, данная территория является памятником археологии «Пермь губернская, поселение» и ОКН «Егошихинский медеплавильный завод». Это также охранная зона реки. Прошу срочно принять меры по пресечению незаконных действий», — говорится в письме.

В комментарии «Новому компаньону» Виктор Воженников пояснил, что перспективы в плане преобразования этой территории он видит в реализации проекта "Первогород", то есть в возвращении аутентичного вида исторической части Перми, включающей в себя сохранившуюся часть Разгуляя до устья Егошихи. Это та территория, где ранее располагался Егошихинский медеплавильный завод, и официально она считается «прародителем» Перми.

Обращение Воженникова поддержали пользователи соцсетей. В частности, репост записи сделала пермячка Светлана Назаровская.

«В начале сентября я увидела, что начали проводиться работы. Сама неоднократно обращалась в администрацию района и города по поводу этой территории. И вот 12 ноября вижу, что вновь проводятся работы. Нет ни информационных щитов, кто и с какой целью проводит», — рассказала она.

«Новый компаньон» направил запросы в пресс-службу администрации Перми и Государственную комиссию по охране объектов культурного наследия Пермского края с просьбой прокомментировать ситуацию.

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